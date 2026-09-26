Fransa, akaryakıt güvenliği için diplomatik misyonlarını seferber etti

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Fransız hükümeti, enerji tedarikinde stratejik konuma sahip ülkelerdeki diplomatik misyonlarını, ulusal enerji güvenliğini sağlama çabalarına destek vermeleri için seferber etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un, enerji tedarikinde stratejik öneme sahip ülkelerde bulunan Fransız büyükelçilerle çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, toplantıda, diplomatik misyonların Fransa'nın akaryakıt tedarikinin güvenliği konusunda yaptığı çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Fransa'nın yıl sonuna kadar yeterli akaryakıt stokuna sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, toplantıda Orta Doğu'daki krizin uzaması durumunda enerji güvenliğinin ve çeşitliliğinin sağlanmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Fransız diplomatik misyonlarının enerji konusunda bulundukları ülkelerdeki güncel gelişmelerden haberdar olmaları ve gerekli görülmesi halinde yerel yetkililer ve enerji sektöründeki ticari ortaklarla iletişimi kolaylaştırmaları istendi.

Fransız diplomatik misyonlarının, Fransa'nın enerji arzını güvence altına almak için seferber edildiği vurgulanan açıklamada, "Amaç basit, Fransızları mağdur eden akaryakıt fiyatlarını düşürmek için somut çözümler bulmak adına Fransız diplomatik kaynaklarını harekete geçirmek." ifadelerine yer verildi.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin enerji tedarik zincirlerinde tıkanmaya yol açması, akaryakıt fiyatlarını artırmıştı. Hükümet, artan akaryakıt fiyatlarına karşı sektörel yardımlar dahil bazı önlemler almış ancak bunlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA