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Fransız istihbarat servisi, ABD merkezli yazılım şirketi Palantir ile anlaşmasını sonlandırdı

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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, yapay zeka dönüşümü kapsamında ABD merkezli yazılım şirketi Palantir ile istihbarat kontratını sonlandırdıklarını ve ulusal yazılım şirketi ChapsVision ile çalışacaklarını duyurdu. Ayrıca yapay zeka alanında 655 milyon avro ek yatırım yapılacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, yapay zeka dönüşümüyle dijital egemenlik söylemlerinin güç kazandığı bir dönemde, Fransız istihbarat servisinin ABD merkezli yazılım şirketi Palantir ile kontratını sonlandırdığını duyurdu.

Başbakan Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün elektriğin, 30 yıl önce internetin yaptığı gibi halihazırda yapay zeka hayatlarımızı değiştirdi." dedi.

Dijitalleşme çağı ile veri güvenliğine ve dijital egemenliğe ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Lecornu, Fransa'nın yapay zeka dönüşümünü hızlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Bu kapsamda Fransız hükümetinin yapay zeka alanında 655 milyon avro ek yatırım yapacağını açıklayan Lecornu, Fransa'da tüm kamu çalışanlarının kullanabileceği yapay zeka destekli dijital iletişim asistanı ve kamu sağlığı asistanı ile kamu verilerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir çevrim içi platformun hayata geçirilecek projeler arasında olduğunu bildirdi.

Öte yandan dijital egemenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kamuoyunda tartışma yaratan, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) ile ABD merkezli yazılım şirketi Palantir arasındaki ortaklığa ilişkin ise Lecornu, bu ortaklığın sonlandırıldığını duyurdu.

Lecornu, "dijital alanda yeni stratejik bağımlılıkları kabul edemeyiz" diyerek, Fransız iç istihbaratının Palantir yerine ulusal yazılım şirketi ChapsVision ile çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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