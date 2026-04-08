Fransa 2030'a kadar savunma bütçesini 76,3 milyar avroya yükseltmeyi hedefliyor

Paris hükümeti, 2030'a kadar savunma bütçesini 76,3 milyar avroya çıkarmayı planlıyor.

Paris'te Elysee Sarayı'ndaki Bakanlar Kurulu'nun ardından Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin dahil farklı bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Vautrin, burada yaptığı konuşmada, savunma alanında egemen olmanın son derece önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Fransa'nın "2024-2030 Askeri Planlama Yasası"nda yapacakları değişiklikleri tanıtan Vautrin, bu kapsamda 2030'a kadar 36 milyar avro ekleme yaparak yıllık savunma bütçesini 76,3 milyar avroya yükselteceklerini kaydetti.

Vautrin, Fransa'nın 2017'deki yıllık savunma bütçesinin 32 milyar avro olduğunu hatırlatarak, 2027'de bu bütçeyi iki katına çıkarmış olacaklarını ifade etti.

Ülkelerinin 2030'a kadar 50 bin yedek askere sahip olacağını, böylelikle 2030'da Fransız ordusunun 330 bin eğitimli personelden oluşacağını söyleyen Vautrin, "Bu, (Fransız ordusu) Avrupa'nın en büyük ordularından biri." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris hükümeti, "2024-2030 Savunma Bütçesi Planlaması"na ilişkin yasada istedikleri değişikliklerin Parlamento tarafından 14 Temmuz'dan önce kabul edilmesini hedefliyor.