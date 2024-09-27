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Forex Dolandırıcılığı Soruşturmasında 133 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Forex Dolandırıcılığı Soruşturmasında 133 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Antalya merkezli yürütülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı, adli süreç için güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye götürüldü. Örgütün, 66 kişiyi toplam 48 milyon lira dolandırdığı ve 18 milyar liralık para trafiğini yönettiği belirlendi.

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye götürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından başlatılan operasyonda, farklı kentlerde gözaltına alınan 133 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişinin daha önceki forex operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 6 kişinin yurt dışında, suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K'nin de aralarında bulunduğu 26 kişinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay

Farklı kentlerde 206 paravan şirket kuran örgüt üyelerinin, "FOREX" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtiği, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşılmış, örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarılırken, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konulmuştu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında 24 Eylül'de gözaltı kararı verilmesinin ardından eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

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