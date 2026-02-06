Haberler

İstanbul merkezli 12 ildeki Forex dolandırıcılığı operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Forex dolandırıcılığıyla 313 milyon lira suç gelirini akladığı iddia edilen 48 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık eylemleriyle elde edilen gelirlerin yasal sisteme sokulması için paravan şirketler kullanıldığı ortaya çıktı.

Forex dolandırıcılığıyla bazı firmaların internet sitelerini kopyalayarak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddia edilen 48 şüpheli, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi.

Bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
