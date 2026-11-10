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Fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Ömer Murat Gülkan ve Yunus Arıncı'nın da bulunduğu şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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