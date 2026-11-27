Fon soruşturmasında 5 şüpheliden 1'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.