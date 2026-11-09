Fon Soruşturması'nda BDDK Başkan Yardımcısı ve banka müdürü tutuklandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Sermaye piyasalarına yönelik milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı. Soruşturma kapsamında perşembe gece yarısı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hafta sonu da SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, "Fon Soruşturması"nda son iki tutuklamayla birlikte toplam tutuklu sayısı 120'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı trafından sermaye piyasalarına yönelik milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin başlatılan "Fon Soruşturması" devam ediyor.

Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı. "Fon Soruşturması" kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı 7 Kasım'da yeniden gözaltına alınmış, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Savcılık yetkilileri Akkaya, Arıncı ve Çevik'le ilgili emniyet işlemlerinin devam ettiğini henüz sevklerinin gerçekleşmediğini belirtti.

TUTUKLU ASIYISI 120'YE ÇIKTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını açıklamıştı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın tutuklanmasıyla bu sayı 120'ye yükseldi.

Son 4 günde, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş, TERA Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı ve BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal da tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA