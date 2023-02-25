Fitness eğitmeninin 760 bin lirasını gasbeden şüpheliler yakalandı

ESENYURT'ta fitness eğitmeni O.C.K.(24)'yı otomobiline bineceği sırada silah tehdidi ile içinde 760 bin lira para bulunan çantasını gasbeden 4 kişin yakalandı.

PARASINI ÇALIP OTOMOBİLİNİN LASTİKLERİNİ PATLATMIŞLAR

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi Toygar Sokak üzerinde saat 08.20 sıralarında meydana gelen olayda polise başvuran Fitness eğitmeni O.C.K, silahlı ve bıçaklı kişiler tarafından gasbedildiğini söyledi. Mağdur O.C.K. içinde 760 bin lira bulunan çantayla evden çıkıp otomobiline bineceği sırada beyaz renkli bir otomobilden inen şüphelilerin kendisini bıçak ve silah kullanarak tehdit ettiğini söyledi. Şüphelilerin elindeki çantayı alıp, otomobilinin lastiklerini bıçakla patlattıklarını anlatan O.C.K. "Daha sonra hızla oradan kaçtılar." dedi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞARAK ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI