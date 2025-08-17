Fırtına Sebebiyle Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Tedavisi Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan İbrahim Yıldız'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kartal'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Yıldız, önceki gün Orta Mahalle Nur Sokak'ta fırtına sebebiyle yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Yıldız, Muhteşem Yüzyıl, Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs, Kuzey Yıldızı, Tek Yürek ve Tombala dizileri ile 2018 yılında gösterime giren savaş ve aksiyon filmi Keşif'te rol almıştı.

Yıldız, 2019'da sahnelenen Miletos Güzeli ile 2020'daki Ezop adlı tiyatro oyunlarının kadrosunda yer bulmuştu.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia

Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.