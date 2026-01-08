Fırtına işçiyi savurdu, konteynerler devrildi
Kocaeli'de etkili olan fırtına, bir işçiyi metrelerce sürüklerken, limandaki konteynerlerin bazıları da devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bir işçi, önündeki saç parçanın aniden savrulması sonucu dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Limanda istiflenen konteynerlerden bazıları rüzgarın etkisiyle düştü. Konteyner yüklü bir TIR'ın dorsesindeki konteyner de rüzgarın etkisiyle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel