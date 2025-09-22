Finike'de Ernez Bal Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

ANTALYA'nın Finike ilçesinde Ernez Bal Festivali düzenlendi. Bal yeme yarışmasında 700 gram balı 30 saniyede yiyen Hüseyin Kaplan birinci oldu.

Finike'ye bağlı Ernez Mahallesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ernez Bal Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Kaymakam Çelik'in yanı sıra Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Dönmez, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Bal yeme yarışmasında 700 gram balı 30 saniyede yiyen Hüseyin Kaplan birinciliği elde ederken, Turgut Uçtu ikinci, Mehmet Demirel üçüncü oldu. En İyi Bal Yarışması'nda birinciliği Tevfik Aslan, ikinciliği Burak Özcan, üçüncülüğü Mustafa Vural kazandı. Yeni Bal Ağası ise Şakir Aydemir oldu. Organizasyon kapsamında 300 kilo bal ve 90 kilo petekli bal misafirlere ikram edildi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, festivalin arıcılığın tanıtımı ve bölge ekonomisine katkısı açısından önem taşıdığını vurguladı. Ernez Mahalle Muhtarı ve Bal Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Başaran da "Bu festivallerle sadece eğlenmiyoruz; arıcılığın yaşadığı sorunlara dikkati çekiyor ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.

Haber- kamera: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE,