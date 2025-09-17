Fındık Üretimi İçin Eğitim Programı Düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fındıkta birim alandan elde edilen ürünün verim ve kalitesini artırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilgili müdürlüklerde görevli ziraat mühendislerine yönelik fındık yetiştiriciliği, hastalıkları ve zararlıları ile budama konularında Hizmetiçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Programda, uzmanlarca fındıkta modern yetiştiricilik teknikleri, verimi düşüren hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, doğru budama konuları ele alındı.

Faaliyet kapsamında yıl sonuna kadar kentteki 100 köyde 1500 üreticiye, fındık yetiştiriciliği ve budama konularında eğitim verilmesi planlanıyor. Böylece üreticilerin hem bilgi ve uygulama düzeyinin desteklenmesi hem de tarımsal üretimde kalite ve verim artışının sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, programın Düzce'de fındık üretiminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirterek, doğru bilgiyle yapılan üretimin hem kaliteyi artıracağını hem de üreticilerin gelirine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.