Fındık hasadına günler kala üretici, temizlik için bahçeye girdi

SAKARYA - Sakarya'da fındık hasadına günler kala üreticiler hasat öncesi bahçe altı temizlik çalışmalarına başladı.

Fındıkta üreticiler, hasat dönemine kısa bir süre kala bahçelerinde temizlik çalışmalarına başlayarak, ürünlerinde kayıp yaşanmaması ve kalitesini korumak için çaba sarf ediyor. Sakarya'nın önemli tarımsal ürünü fındığın verimi ve kalitesi adına Hendek ilçesinde bazı bölgelerde fındık bahçelerinde bakım, temizlik çalışmalarına başlanıldı. Şehirde 30 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığına rağmen bahçelere girmeye başlayan fındık üreticileri, motor veya tırpan yardımıyla otları temizleyerek, fındık filiz alma işlemi gerçekleştiriyor.

Hendek ilçesi Dikmen ve Güney Mahallelerinde devam eden temizlik çalışmaları ile ilgili konuşan fındık üreticileri Yusuf Atik ve Musa Boyukısa, "Fındık temizliği, bakımı ne gerekiyorsa başladık. Bu sene gördüğümüz kadarı ile bizim bölgemizdeki fındıklar çok güzel, bereket ve verimli. Bahçede temizlik işlerine, hasattan yaklaşık 1-1 buçuk ay önce başlıyoruz ve toplama işlemi başlayana kadar devam eder. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu sene verim Hendek ilçesinin bir kısım yerlerinde düşük ama bu bölgelerde köylerde daha yüksek" ifadelerine yer verdiler.