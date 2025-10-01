'Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik' dersi Zonguldak BEUN'da başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliğinde hazırlanan "Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik" adlı seçmeli ders öğrencilerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik" isimli seçmeli ders 2025-2026 akademik yılı güz döneminde başladı.

Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk olduğu belirtilen ders, disiplinli yapısıyla dikkat çekiyor ve finans alanındaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Derste çoğunluğu tıp fakültesi öğrencileri oluşturuyor. Ders kapsamında farklı ülkelerin finans politikaları incelenmesinin yanı sıra öğrencilere yurt dışında staj yapma ve uluslararası kariyer fırsatlarını tanıma imkanı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, dersin açılışında, sadece yeni bir dersin değil, geleceği şekillendirecek önemli bir vizyonun açılışına tanıklık ettiklerini belirtti.

Türkiye'de ilk defa Zonguldak BEUN'da okutulacak bu interdisipliner dersin tıp, mühendislik, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden öğrencileri aynı çatı altında buluşturduğunu aktaran Özölçer, şunları kaydetti:

"Dersimiz kamu üniversite işbirliğine çok güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bologna sistemi ve uluslararası standartlar dikkate alınarak üst düzey, kaliteli ve uluslararası ders içerikleri hazırlandı. Derste finansın uluslararası arenadaki siyasi boyutu da detaylı şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına dair vizyonu ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in desteğiyle Sermaye Piyasası Kurulunun katkıları, bu alanda ülkemizde büyük bir bilinç uyandırdı. Bizler de ülkemizin önemli çalışmalara imza atan akademik kurumlarından biri olarak bu sürece bilimsel katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Özölçer, işbirliğinin gerçekleşmesine emek veren SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e ve dersi verecek Buket Salkım'a teşekkür etti.