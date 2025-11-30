Filistin Başbakanı Danimarka'yı Devletini Tanımaya Çağırdı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Danimarka'yı "bölgede barışa doğru bir adım" olarak Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son siyasi gelişmeleri ve sahadaki durumu ele aldı.

Gazze'de önümüzdeki döneme ilişkin herhangi bir geçiş düzenlemesinin, Filistin Devleti ve kurumlarıyla ortak koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa, Gazze'deki yardım, iyileştirme ve yeniden inşa programlarını desteklemeye yönelik uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Mustafa, Danimarka'ya Filistin Devleti'ni tanıma çağrısını yineledi ve bu adımın "bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağını" belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığına göre, Kasım ayı itibarıyla 193 BM üyesi ülkeden 159'u Filistin Devleti'ni tanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planı kapsamında Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Ekim'den bu yana yürürlükte bulunuyor.

Anlaşmanın ilk aşaması, ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve esir değişimini içeriyor. Ancak İsrail'in tekrar eden ihlalleri nedeniyle ikinci aşamaya geçiş sağlanamıyor.

Planın ikinci aşaması, Gazze'nin siyasi olmayan Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim tarafından idare edilmesini ve yeniden inşa için ekonomik bir programın geliştirilmesini öngörüyor.

Plan ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmeye zorlanmayacağını, İsrail'in ise bölgeyi işgal etmeyeceğini veya ilhak etmeyeceğini garanti ediyor.

ABD'nin, Gazze'ye geçici bir uluslararası istikrar gücü konuşlandırılması için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağı ve istikrar sağlandığında İsrail güçlerinin çekileceği de belirtiliyor.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, 8 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları, çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 170 binden fazlasının yaralanmasına yol açtı.

Saldırılar, Birleşmiş Milletlerin yaklaşık 70 milyar dolar yeniden inşa maliyeti öngördüğü geniş çaplı bir yıkıma neden oldu.