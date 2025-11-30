Haberler

Filistin Başbakanı Danimarka'yı Devletini Tanımaya Çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde, Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu. Mustafa, bu adımın bölgedeki barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Danimarka'yı "bölgede barışa doğru bir adım" olarak Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son siyasi gelişmeleri ve sahadaki durumu ele aldı.

Gazze'de önümüzdeki döneme ilişkin herhangi bir geçiş düzenlemesinin, Filistin Devleti ve kurumlarıyla ortak koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa, Gazze'deki yardım, iyileştirme ve yeniden inşa programlarını desteklemeye yönelik uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Mustafa, Danimarka'ya Filistin Devleti'ni tanıma çağrısını yineledi ve bu adımın "bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağını" belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığına göre, Kasım ayı itibarıyla 193 BM üyesi ülkeden 159'u Filistin Devleti'ni tanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planı kapsamında Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Ekim'den bu yana yürürlükte bulunuyor.

Anlaşmanın ilk aşaması, ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve esir değişimini içeriyor. Ancak İsrail'in tekrar eden ihlalleri nedeniyle ikinci aşamaya geçiş sağlanamıyor.

Planın ikinci aşaması, Gazze'nin siyasi olmayan Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim tarafından idare edilmesini ve yeniden inşa için ekonomik bir programın geliştirilmesini öngörüyor.

Plan ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmeye zorlanmayacağını, İsrail'in ise bölgeyi işgal etmeyeceğini veya ilhak etmeyeceğini garanti ediyor.

ABD'nin, Gazze'ye geçici bir uluslararası istikrar gücü konuşlandırılması için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağı ve istikrar sağlandığında İsrail güçlerinin çekileceği de belirtiliyor.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, 8 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları, çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 170 binden fazlasının yaralanmasına yol açtı.

Saldırılar, Birleşmiş Milletlerin yaklaşık 70 milyar dolar yeniden inşa maliyeti öngördüğü geniş çaplı bir yıkıma neden oldu.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.