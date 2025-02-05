Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Filipinler Pirinç Fiyatlarını İstikrara Kavuşturmak İçin Acil Durum İlan Etti

Filipinler Pirinç Fiyatlarını İstikrara Kavuşturmak İçin Acil Durum İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler Tarım Bakanı Francisco Tiu Laurel, ülkede yüksek pirinç fiyatlarını stabilize etmek amacıyla gıda güvenliği acil durumu ilan ettiklerini duyurdu. Bu önlem, pirinç stoklarını serbest bırakarak pirincin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

VALENZUELA, 5 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Tarım Bakanı Francisco Tiu Laurel, ülkedeki "fahiş" pirinç fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla gıda güvenliği acil durumu ilan edildiğini duyurdu.

Laurel pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Bu acil durum ilanı, fiyatları istikrara kavuşturmak ve milyonlarca kişi için temel gıda maddesi olan pirincin tüketiciler tarafından erişilebilir kalmasını sağlamak amacıyla Ulusal Gıda İdaresi'nin elindeki pirinç stoklarını serbest bırakmamıza olanak tanıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Anlaşma tamam! İşte Hande'nin yeni takımı
img

Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
img

Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Verdiği kilolar dikkat çekti

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.