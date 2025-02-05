Filipinler Pirinç Fiyatlarını İstikrara Kavuşturmak İçin Acil Durum İlan Etti

VALENZUELA, 5 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Tarım Bakanı Francisco Tiu Laurel, ülkedeki "fahiş" pirinç fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla gıda güvenliği acil durumu ilan edildiğini duyurdu.

Laurel pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Bu acil durum ilanı, fiyatları istikrara kavuşturmak ve milyonlarca kişi için temel gıda maddesi olan pirincin tüketiciler tarafından erişilebilir kalmasını sağlamak amacıyla Ulusal Gıda İdaresi'nin elindeki pirinç stoklarını serbest bırakmamıza olanak tanıyor" dedi.