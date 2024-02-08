Filipinler'de Toprak Kayması: 7 Ölü, 30 Yaralı ve 48 Kişi Kayıp

ÇEKİM TARİHİ: 7 Şubat 2024

1. Kurtarma operasyonlarından çeşitli görüntüler (Ruwel Peter Gonzaga'nın izniyle)

2. Toprak kayması mahallinde telefonla çekilen görüntüler (Boyric Elesio VlogH'nin izniyle)

3. Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde toprak kayması mahallinin havadan çekilmiş görüntüleri (Weng Morente'nin izniyle)

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde yer alan köylerde meydana gelen toprak kaymasının ardından kurtarma ekipleri Salı günü gece saatlerinde çamur ve kayaların altında kalan 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Davao de Oro eyalet yönetimi, 7 kişinin cansız bedeni ile hayatta kalan 30'dan fazla yaralının bulunduğunu, 48 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.

Toprak kayması, Davao de Oro eyaletinde Salı günü yerel saatle 19.50 civarında deniz kıyısındaki maden kasabası Maco'da bir maden sahası yakınında meydana gelmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Davao de Oro'dan bildiriyor. (XHTV)