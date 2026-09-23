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FIFA, Filistin'de açtığı iki mini sahayı 150'den fazla çocukla buluşturuyor

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FIFA, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Qusin ve Beytüllahim'in güneyindeki Marah Rabah'ta iki mini sahayı halkın kullanımına açtı. Sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı beş günlük turnuva ve 14 yerel takımı bir araya getiren 'Barış İçin Birlik: Çocuk Kupası' etkinliği planlanıyor.

FIFA, Filistin'de iki mini sahanın halkın kullanımına açıldığını duyurdu.

FIFA'nın açıklamasında, Marah Rabah ve Qusin kasabalarında açılan ve oyun oynamak için güvenli, erişilebilir alanlar sunulan mini sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı beş günlük bir turnuva düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Yeni sahaların, 14 yerel takımı bir araya getiren "Barış İçin Birlik: Çocuk Kupası" etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Turnuvanın, müsabakalar dışında çevre köy ve kasabalardaki çocuklar ve diğer bölge sakinleri için düzenlenecek ek futbol etkinliklerini de kapsayacağı bildirildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Qusin ve Beytüllahim'in güneyindeki Marah Rabah'ta hizmete giren iki yeni FIFA Arena mini sahası sayesinde FIFA üyesi Filistin'deki çocuklar ve yerel toplulukların; oyun oynayabilecekleri, rekabet edebilecekleri ve birlikte vakit geçirebilecekleri, büyük ihtiyaç duyulan alanlara kavuşacağı aktarıldı.

Filistin Futbol Federasyonu ile işbirliği içinde geliştirilen ve İsviçre hükümetinin mali desteğiyle hayata geçirilen FIFA Arena sahalarının resmi açılışının ise 25 Eylül'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Hayatın sıklıkla kısıtlamalar ve belirsizliklerle kesintiye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve düzenli spor faaliyetlerine katılabilecekleri bir yere sahip olmak, her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü kutladığımız bu dönemde, söz konusu FIFA Arena tesislerinin uzun yıllar boyunca bulundukları topluluklara hizmet etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve gençler için erişilebilir futbol sahaları oluşturarak hem sportif hem de sosyal gelişimi desteklemek amacıyla düzenlenen ve 2025'te başlatılan FIFA Arena projesi kapsamında 2031 yılına kadar 100 ülkede en az bin sahanın hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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