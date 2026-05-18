Haberler

Bakan Fidan'dan, Almanya'daki temaslarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette ikili ilişkiler, savunma sanayii, enerji ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması'nın üçüncü toplantısının 12 yıl sonra yapıldığını belirten Fidan, işbirliğinin derinleştirileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'daki temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek "Müttefikimiz Almanya'yla ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eş güdüm ve işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Fidan, Nsosyal hesabından, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Fidan, Türkiye ile İngiltere arasında nisanda imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'nin ardından bugün de Berlin'de Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı yapıldığını belirtti.

Bir önceki toplantının 12 yıl önce düzenlendiğine işaret eden Fidan, bu toplantının iki ülkenin stratejik işbirliğini daha da ileri taşıma yönündeki ortak iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Fidan, başta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul olmak üzere Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığını aktardı.

Savunma sanayii, ekonomi, enerji ve bağlantısallık gibi alanlardaki işbirliklerini somut projelerle ve karşılıklı yatırımlarla derinleştirmeyi sürdüreceklerini belirten Fidan, "Almanya'daki Türk toplumunun, ilişkilerimizin beşeri, kültürel ve ekonomik temelini güçlendiren önemli bir köprü olduğunu, bu bağların korunmasının önemini bir kez daha vurguladık." ifadesini kullandı.

Fidan, görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarına dikkati çekerek, "Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, Avrupa güvenliği, Rusya - Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş ve Gazze'deki durum başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut krizlerin diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki çok boyutlu ortaklığın, Avrupa'nın istikrarı ve refahı bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Fidan, "Müttefikimiz Almanya'yla ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eş güdüm ve işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Cenk Eren'den çok tartışılacak 'çocuksuz uçuş' önerisi

Ünlü şarkıcıdan çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı