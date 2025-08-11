Feyzullah Öztürk, 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Feyzullah Öztürk, 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleşen 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Öztürk, finalde rakibi Orhan Okulu'yu mağlup ederek başpehlivanlığa ulaştı. Turnuvada 74 başpehlivan ve 1507 güreşçi yer aldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19'uncusu gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde, rakibi Orhan Okulu'yu mağlup eden Feyzullah Öztürk başpehlivanlığa ulaştı.

Kunduz Yaylası'nda üç gün süren güreşlere 74 başpehlivan olmak üzere 1507 güreşçi katıldı. Güreş ağası ise 9 milyon 155 bin lira teklif veren Hüseyin Güler oldu.

Finalde rakibi Orhan Okulu'yu mağlup eden Feyzullah Öztürk, 19. Kunduz Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Üçüncülük derecesi ise Enes Doğan ve Erkan Taş arasında paylaşıldı.

Öztürk'e altın kemerini, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül takdim etti.

Güreşleri çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş takip etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a yıldız futbolcunun transferinde Guardiola engeli

Süper Lig devinin hayallerini suya düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.