FETÖ'ye finans sağlamak için kara para akladığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) kara para aklama yöntemiyle finans sağladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı örgüt üyelerinin kara para aklama yöntemiyle FETÖ'yü yeniden finanse ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yurt dışı ve yurt içi kaynaklardan yasa dışı para transfer etmeye çalıştığı belirtilen 3 şüpheli takibe alındı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.