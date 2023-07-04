FETÖ Üyesi Aranan Şahıs İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

Hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla arama kararı olan Abdullah U., İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Abdullah U.'nun, arandığı dönemde ABD vatandaşı olduğu ve ülkeye 'Allen B.' adına düzenlenmiş pasaport ile girmeye çalıştığı açıklandı.

Hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla arama kararı olan Abdullah U., İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Abdullah U.'nun, arandığı dönemde ABD vatandaşı olduğu ve ülkeye "Allen B." adına düzenlenmiş pasaport ile girmeye çalıştığı açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Haziran'da saat 18.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyon ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'den gelerek Türkiye'ye giriş yapan ABD pasaportlu Allen B. isimli kişinin, pasaport kontrolü sırasında "şüpheli davranışlar sergilediği" belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmada, şüphelinin gerçek kimliğinin Allen B. değil, Abdullah U. olduğu; Abdullah U. hakkında da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla daha önce verilmiş arama kaydının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Allen B. ismine düzenlenmiş pasaportu ile yakalanan Abdullah U., tutuklandı ve cezaevine götürüldü.

Yine yapılan açıklamada, Abdullah U.'nun; 26 Haziran 2014'te, Yeşil Kart ile ABD'nin Pensilvanya eyaletine gittiği, burada adını ve soyadını değiştirdiği ve örgüt faaliyetlerine sürdürdüğü iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

23.06.2023 günü saat 18.45 sıralarında ABD'den ülkemize giriş yapan ABD Pasaportlu A.B. isimli şahsın pasaport kontrolü gerçekleştirildiği sırada şahsın şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine, şahısla ilgili kontrollere parmak izi bölümünde devam edilmiş, yapılan incelemede;

Şüpheli şahsın gerçek kimliğinin A.U. olduğu ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, hakkında aranma kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."