Adana'da FETÖ'ye para gönderen sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı iddiasıyla yargılanan sanığa "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.S. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın banka hesabına, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan M.D. tarafından 16 bin lira gönderildiğini belirtti.

Savcı, sanık A.S'nin söz konusu parayı cezaevindeki FETÖ üyelerinin aileleri ile ihraç edilen örgüt mensuplarının hesaplarına aktardığını ve FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiğini ifade etti.

Ayrıca, sanığın örgütün "mahrem imamları" ile görüştüğünü, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "FETÖ üyesi değilim. Örgüt üyelerine finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.