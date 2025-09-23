Haberler

Fethiye'ye Liberya Bayraklı Kruvaziyerle 106 Turist Geldi
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesini ziyaret eden 125 metre uzunluğundaki 'SH Diana' kruvaziyeri, 106 Rus turist ile 126 personel taşıdı. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesini, Liberya bayraklı kruvaziyer "SH Diana" ile gelen 106 turist ziyaret etti.

Rodos Adası'nın ardından rotasını Fethiye'ye çeviren 125 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu Rus 106 yolcu ve 126 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, Kayaköy Ören Yeri, Ölüdeniz, tarihi Paspatur Çarşısı gibi ilçenin turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Gemi, akşam Alanya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
