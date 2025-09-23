Fethiye'ye Liberya Bayraklı Kruvaziyerle 106 Turist Geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesini, Liberya bayraklı kruvaziyer "SH Diana" ile gelen 106 turist ziyaret etti.

Rodos Adası'nın ardından rotasını Fethiye'ye çeviren 125 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu Rus 106 yolcu ve 126 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, Kayaköy Ören Yeri, Ölüdeniz, tarihi Paspatur Çarşısı gibi ilçenin turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Gemi, akşam Alanya'ya hareket edecek.