Fethiye Turizm Konseyi üyeleri toplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Turizm Konseyi üyeleri, fuarları ve turist sayılarını değerlendirdi.

Fethiye Turizm Konseyi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Meğri Toplantı Salonu'nda FTSO Başkanı Osman Çıralı ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli başkanlığında toplandı.

Çıralı, binalarda yangın yönetmeliğinin konaklama sektörüne etkisiyle ilgili yaptığı görüşmeler hakkında konsey üyelerine bilgi verdi.

YDA Dalaman Havalimanı Operasyonlar ve Gelirler Direktörü Orçun Songur da pazar ülkelerden gelen turist sayılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Fethiye'ye nitelikli turist gelmesi, alternatif pazarlar ve turizm gelirlerinin yükselmesi hedefiyle 2 yıllık süreçte izlenebilecek stratejilere ilişkin önerilerde bulunan Songur, tek pazar ile devam etmenin riskli olduğunu ve alternatif pazarlar üzerinde çalışılması gerektiğini bildirdi.

Toplantıda WTM Londra Turizm Fuarı, İstanbul ve turizm İzmir fuarları ile bu yılki turizm sezonu değerlendirildi ve gelecek yıl ile ilgili görüşler belirtildi.

Toplantının sonunda ortak bir yol haritası oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.