Fethiye, Londra'da Düzenlenecek Turizm Fuarında Yer Alıyor

Fethiye Belediyesinin ilçeyi tanıtmak için World Travel Market London fuarına katılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Alim Karaca öncülüğündeki heyetin Fethiye'nin doğal, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası turizm profesyonellerine tanıtmak üzere 4- 6 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek fuarda yerini alacağı belirtildi.

Etkinliğin bu yıl ExCel London Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "Organizatörler bu yıl düzenlenecek etkinliğin, fuarın 45 yıllık tarihindeki en büyük organizasyon olarak planlandığını ifade ettiler. Fethiye heyetindeki yetkililer fuar boyunca uluslararası tur operatörleri, seyahat acenteleri ve yatırımcılarla birebir görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerle Fethiye'nin turizmdeki marka bilinirliğini artırmak, yeni işbirlikleri geliştirmek ve kente daha fazla yabancı turist çekmek hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alim Karaca, şunları kaydetti:

"Fethiye turizmine destek vermeye devam edeceğiz. Bu fuar, kentimizin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu, kültürel çeşitliliğini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmak açısından büyük bir fırsat teşkil ediyor. Uluslararası tur operatörleriyle kuracağımız bağlantılar sayesinde, önümüzdeki sezonda Fethiye'ye çok daha fazla turistin gelmesini hedefliyoruz."