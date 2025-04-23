Fethiye'de Tandem Atlayış Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek (29) ile yanındaki arkadaşı Buğra Silen (22), hayatını kaybetti.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan bugün saat 12.00 sıralarında, amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek ile yanındaki arkadaşı Buğra Silen, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış gerçekleştirdi. Tek ve Silen havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre paraşüt kanadında meydana gelen bir sorun nedeniyle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Tevfik Tek ve Buğra Silen, müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla)