İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

İstanbul'da okullarla ilgili karar verildi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Fethiye'de Tandem Atlayış Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Tandem Atlayış Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek ve arkadaşı Buğra Silen, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek (29) ile yanındaki arkadaşı Buğra Silen (22), hayatını kaybetti.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan bugün saat 12.00 sıralarında, amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek ile yanındaki arkadaşı Buğra Silen, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış gerçekleştirdi. Tek ve Silen havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre paraşüt kanadında meydana gelen bir sorun nedeniyle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Tevfik Tek ve Buğra Silen, müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.