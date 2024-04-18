Fethiye'de konteyner yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi Karataş mevkisindeki bir otelin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, başka konteynerlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fethiye'nin yanı sıra Seydikemer ilçesinden de gelen itfaiye ekiplerince yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın anında konteynerlerde işçilerin bulunmadığı öğrenildi.