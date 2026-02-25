Haberler

Fethiye'de "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" değerlendirildi

Fethiye'de 'Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı' değerlendirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına ilişkin yönetmelik taslağı, sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirildi. Toplantıda asgari araç sayısı, teknik sorumluluklar ve geçiş süreci gibi konular üzerinde duruldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı", araç kiralama sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Meğri Salonu'ndaki programa, FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Selahattin Dereli ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetlerinin yetki belgesi sistemine bağlanması, asgari araç filosu şartları, elektrikli ve hibrit araç bulundurma zorunluluğu, kira sözleşmeleri, depozito uygulamaları, ön ödemeli rezervasyon süreçleri ile ilan platformlarına getirilen yükümlülükler ele alındı.

Sektör temsilcileri özellikle asgari araç sayısı, mesleki yeterlilik belgesi şartı ve teknik sorumluluklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar, geçiş süreci, yerel piyasa dinamikleri ve küçük ölçekli işletmeler üzerindeki olası etkiler istişare edildi.

FTSO Başkanı Çıralı, yaptığı konuşmada, toplantıdaki görüş ve önerilerin rapor haline getirilerek hem Ticaret Bakanlığına hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletileceğini söyledi.

Motorlu kara taşıtı kiralama sektörünün bölgede turizm ve ticaretle doğrudan bağlantılı bir hizmet alanı olduğunu ifade eden Çıralı, "Hazırlanan taslak, hizmet standartlarının yükseltilmesi açısından önemli olabilir ancak getirilen yükümlülüklerin özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerimizin mali ve operasyonel yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

