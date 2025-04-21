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Ferhat Nasıroğlu, İşitme Engelli Sporcularla Buluştu

Ferhat Nasıroğlu, İşitme Engelli Sporcularla Buluştu
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek, işitme engelli sporcularla bir araya geldi. Nasıroğlu, engelli bireylerin desteklenmesi ve hayatın her alanında aktif olmaları gerektiğini vurguladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, işitme engelli sporcularla buluştu.

Nasıroğlu, Batman İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Ayhan Arı ve sporcularla bir araya geldi.

Arı ve sporcularla sohbet eden Nasıroğlu, kulüp faaliyetlerine ve işitme engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara ilişkin bilgi aldı.

Nasıroğlu, engelli bireylerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alması bizim için büyük önem taşıyor. Onların azmi ve başarısı hepimize ilham veriyor." dedi.

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Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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