Ferhat Nasıroğlu, İşitme Engelli Sporcularla Buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, işitme engelli sporcularla buluştu.

Nasıroğlu, Batman İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Ayhan Arı ve sporcularla bir araya geldi.

Arı ve sporcularla sohbet eden Nasıroğlu, kulüp faaliyetlerine ve işitme engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara ilişkin bilgi aldı.

Nasıroğlu, engelli bireylerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alması bizim için büyük önem taşıyor. Onların azmi ve başarısı hepimize ilham veriyor." dedi.