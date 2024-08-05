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Ferhat Arıcan Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5. sırada tamamladı

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Milli atlet Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm branşında paralel barda mücadele ederek turnuvayı 5. sırada tamamladı. Arıcan, 15.100 puanla rakibi Zhang Boheng'un arkasında kalarak eşit puanla 5. oldu.

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm branşında paralel barda mücadele eden milli atlet Ferhat Arınca, turnuvayı 5'inci sırada tamamladı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında paralel bar kategorisinde milli atlet Ferhat Arıcan, 15.100 puanla turnuvayı 5'inci sırada noktaladı.

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Arıcan, Paris Olimpiyatları'nı eşit puan aldığı rakibi Zhang Boheng'un arkasında tamamladı. Çinli rakibi Zhang Boheng'le aynı puanı elde eden Arıcan, tie-break kurallarından dolayı 5'inci oldu.

Çinli sporcu Zou Jingyuan 16.200 puanla altın madalya kazandı. Ukraynalı Illia Kovtun ikinci olarak gümüş madalyayı alırken, Japon atlet Oka Shinnosuke üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ferhat Arıcan Atletizm Paris Spor Güncel Haberler

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