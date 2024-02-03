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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı başladı. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un haksız suçlamalara maruz kaldığı vurgulandı ve birlik beraberlik mesajları verildi.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, alışıla gelmiş bir açılış konuşması gerçekleştirmeyeceğini ve deklarasyon okuyup üyelerin oylarına sunacağını dile getirdi. Fenerbahçe tarihinin anlatılmakla bitmeyeceğini vurgulayan Uğur Dündar, başkan Ali Koç'a haksız suçlamalar yapılıp iftiralar atıldığını ifade etti. Uğur Dündar, birlik ve beraberliğin yer aldığı deklarasyon okuyarak üyelerin onayına sundu. YDK'da yer alan üyeler tarafından okunan deklarasyon oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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