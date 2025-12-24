Haberler

Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaparak, ''Başkanımız Sadettin Saran Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır, avukatlar başkanımıza eşlik etmektedir.'' ifadelerini kullandı.

  • Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından gözaltına alındı.
  • Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlık Makamı'nda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
  • Sadettin Saran'ın yarın Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı verildiği bildirildi.

SADETTİN SARAN'A YÖNETİLEN SUÇLAMALAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. Saran'ın yarın Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, Başkan Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkanlık Makamı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

'BAŞKANLIK MAKAMI'NDA GÖZALTINA ALINDI'

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru! Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçince yurt dışından Türkiye'ye dönmüştü. İfade verdikten sonra serbest bırakılan Saran'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu ifade edilmişti. Saran ise hakkındaki iddiaları reddetmiş ve bağımsız bir laboratuvarda test yaptırmış ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Fenerbahçe ile her kim uğraşırsa karşısında 3 temmuz da bulduklarını bulur. Sokağa ineriz ne gerekirse yaparız. Kimse Fenerbahçe'den büyük değil ona göre!

Haber YorumlarıBükücü:

Adam uyuşturucu ekiyor içiyor satıyor. neyini savunacağız pardon da?

Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

bunların hepsi kendi pisliklerini örtmek için

Haber YorumlarıFurkan inci:

bu operasyonlarla 3 temmuzda Fenerbahçe'ye fetöyle kumpas kuranın bu hukumet olduğu açıkça ortaya cikmistir

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Tüm FB liler formalarımızı giyelim 2. tekrar 3 Temmuzu başlattılar

Haber YorumlarıUgur Ayhan:

başkanlık makamı diye ayreten belirtilmiş bak bak bak sen

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

bay bay

