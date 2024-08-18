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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran zanlıya gözaltı

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Fenerbahçe- Göztepe karşılaşmasında Ali Koç'u iterek düşüren akreditasyon kartlı Göztepe görevlisi Fatih Özkan gözaltına alındı. Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

MAÇA DAMGA VURAN OLAY

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu.

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran zanlıya gözaltı

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (5)

Mustafa Ozdil:

proje adamı ali çok

30
10
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Duygu Sogan:

Bu kadar öfkenizin sebebi nedir ben anlayamadım yazık günah

9
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ZİYA BAŞKAN:

şiddete hayır

10
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Serdar Kocakaya:

Ali Koç'un kendi kendini ittirdiğini düşünmüyorum... itibarina zarar verir.... Bence birileri ona operasyon çekti.... Sen kimsin de benim yanımda elini cebine sokuyorsun demiş olabilirler??

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