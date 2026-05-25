Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi: Dünya Yıldızlarını Getireceğiz
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Mardin'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yurt dışı transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirten Safi, 'Her şey Fenerbahçe için' dedi. Mardin'e Süper Lig yakıştığını ifade eden Safi, Fenerbahçe'ye 5 pilot takım kurma hayali olduğunu ve stadı 65 bin kişiye çıkaracaklarını açıkladı. Yeni 10+4 kuralıyla dünya yıldızlarını getireceklerini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi