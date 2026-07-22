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Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı; o anlar kamerada

Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı; o anlar kamerada
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde fenalaşarak yere yığılan bir gencin cüzdanındaki yaklaşık 6 bin TL'yi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde fenalaşarak yere yığılan gencin cüzdanındaki yaklaşık 6 bin TL'yi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. (56) tutuklandı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün Fethiye ilçesindeki Paspatur Çarşısı'nda meydana geldi. Bir genç aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen gencin yanına eğilen kişi, iddiaya göre yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı. Şüpheli, cüzdandaki yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüleri inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Seydikemer ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Y., cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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