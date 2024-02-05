Felçli Hastaya İmplant Yapılarak Motor Becerileri Geri Kazandırıldı

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

1. Ameliyattan çeşitli görüntüler

2. Beyin-bilgisayar ara yüz cihazının çeşitli görüntüleri

Çinli bir klinik ekibi, felçli bir adamın kafatasına kablosuz bir işlemci implante ederek, hastanın şişeden kendi başına su içme gibi motor becerilerini büyük oranda geri kazanmasını sağladı.

Çalışmalarının sonucunu Salı günü açıklayan ekip, çalışmanın ülkedeki beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) cihazı araştırmalarında çığır açtığını duyurdu. BCI cihazı, beyin rahatsızlığı bulunan hastaların rehabilitasyonuna yardımcı olabilecek ve hatta gelecekte insan beyninin işlem kabiliyetini genişletebilecek bir ileri teknoloji ürünü.

Klinik deney kapsamında 24 Ekim 2023'te implant ameliyatı olan hasta, bir otomobil kazası sonucu komple omurilik yaralanması geçirmişti. Hasta, 14 yıldır iki bacağını ve iki kolunu hareket ettiremiyordu.

İki madeni para büyüklüğünde ve minimal invazif, kablosuz BCI işlemcisini hastanın kafatasına yerleştiren Xuanwu Hastanesi beyin cerrahları, hastanın duyu ve motor işlevlerini kontrol eden beyin bölgesindeki sinir sinyallerini yakalamayı başardı.

Evde üç aylık eğitimden geçen hasta şu anda beyin dalgalarının kontrol ettiği, havayla şişirilmiş bir eldiven yardımıyla ve yüzde 90'ı aşan kavrama hassasiyeti oranıyla su şişesini kendi başına tutabiliyor.

Denemeye katılan sinir cerrahlarına göre, hastanın omurilik yaralanması skorlarında ve duyuyla tetiklenen potansiyel ölçümlerinde de iyileşme görüldü.

Sinirsel Elektronik Olanak (NEO) olarak adlandırılan implante edilebilir cihaz, Tsinghua Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi. Kafa derisinden geçirilen cihazın iç kısmı dışarıdan güç alıyor ve yakaladığı sinir sinyallerini bilgisayar yahut cep telefonuna iletiyor.

Omurilik yaralanması geçiren bir hastaya NEO implantının uygulandığı ikinci vaka ise 19 Aralık 2023'te Beijing Tiantan Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hasta şu anda evde rehabilitasyon sürecinde.

Xuanwu Hastanesi'nden profesör Zhao Guoguang, BCI teknolojisinin omurilik yaralanması ve epilepsi gibi beyin hastalıkları bulunan hastaların iyileşmesine yardımcı olabileceğini ve beyin-bilgisayar zekası birleşiminin gerçekleştirilmesi olasılığına kapı araladığını söyledi.

Zhao, "Ancak bu tekniğin büyük ölçekli uygulanması için belli bir yol alınması gerekiyor. Gelecekte cihazın istikrar ve işlevselliğine yönelik araştırmalar yürütülecektir" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)