Fed Politika Faizini 25 Baz Puan İndirdi

ABD Merkez Bankası, 2025 yılının son toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Ekonomik belirsizlikler ve işgücü piyasasındaki riskler dikkate alınarak bu karar alındı.

(ANKARA) - ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi.

FED, 2025 yılının son toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirim kararı aldı. İndirimle birlikte ABD'de politika faizi aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesine geldi. Fed'den yapılan açıklamada, bu yılın son toplantısındaki söz konusu kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut göstergeler, ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini göstermektedir. Bu yıl istihdam artışı yavaşlamış ve işsizlik oranı Eylül ayına kadar hafifçe yükselmiştir. Daha yeni göstergeler de bu gelişmelerle tutarlıdır. Enflasyon yılın başından bu yana yükselmiş ve bir miktar yüksek seviyede kalmıştır.

Komite, uzun vadede yüzde 2 oranında maksimum istihdam ve enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik yüksek seyretmektedir. Komite, ikili görev alanının her iki tarafındaki risklere dikkat etmekte ve son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına inanmaktadır.

Komite, hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişimi dikkate alarak, federal fon oranı hedef aralığını 1/4 puan düşürerek yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 arasına indirmeye karar vermiştir. Federal fon oranı hedef aralığına yapılacak ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlaması değerlendirilirken, Komite gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, azami istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmeye kararlıdır.

Komite, uygun para politikası duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir. Komite, hedeflerine ulaşmayı engelleyebilecek riskler ortaya çıkarsa, para politikası duruşunu gerektiği gibi ayarlamaya hazır olacaktır. Komitenin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesini dikkate alacaktır.

Komite, rezerv bakiyelerinin yeterli seviyelere düştüğüne karar vermiştir ve sürekli olarak yeterli rezerv arzını korumak için gerektiğinde kısa vadeli Hazine tahvillerinin alımını başlatacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
