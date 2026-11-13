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FBI, Binance'ten çalınan 6,3 milyar doların 1,2 milyar dolarlık kısmına el koydu

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FBI, Binance'ten çalınan yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın 1,2 milyar doları aşan kısmına el konulduğunu açıkladı. Saldırıdan Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor sorumlu tutulurken, hackerların kripto sektörü çalışanlarını hedef aldığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar doları aşan kısmına el konulduğunu bildirdi.

FBI'dan yapılan açıklamada, Binance'ten yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın çalınmasının "tarihin en büyük kripto para hırsızlığı" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Saldırıdan Kuzey Kore bağlantılı "TraderTraitor" adlı hacker grubunun sorumlu tutulduğu aktarılan açıklamada, çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar doları aşan kısmına el konulduğu kaydedildi.

Hackerların yeni yöntemi

FBI, Kuzey Kore bağlantılı hackerların son 18 ayda sahte görüntülü görüşmeler yoluyla 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldığını da açıkladı.

"FaceStealer" adı verilen yöntemle 900'den fazla kişinin hedef alındığı belirtilirken, saldırganların özellikle kripto para sektöründe çalışan kişilere odaklandığı bildirildi.

Hackerların sosyal medya hesapları üzerinden mağdurları görüntülü görüşmelere davet ettiği, daha önce kaydedilmiş videoları kullanarak "tanıdıkları kişilerle konuşuyormuş" izlenimi oluşturduğu vurgulandı.

Görüşme sırasında yaşanan sahte ses sorununu gidermek için gönderilen bağlantıların, mağdurların cihazlarına zararlı yazılım yüklenmesine yol açtığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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