Faw-Audi, Çin'de 10 Milyon Satışa Ulaşarak Lüks Segmentte Bir İlke İmza Attı

Çinli otomobil üreticisi FAW Audi, toplamda 10 milyon araç satarak bu başarıya ulaşan ilk ortak girişim lüks otomobil üreticisi oldu. Audi ve FAW, elektrikli araç alanında işbirliğini genişleterek yeni modeller üretmeye hazırlanıyor.

CHANGCHUN, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'de toplam 10 milyon araç satan FAW Audi, ülkede kilometre taşı niteliğindeki bu rakama ulaşan ilk ortak girişim lüks otomobil üreticilerinden biri oldu.

Şirketin perşembe günü açıkladığı etkileyici rakam, Alman lüks otomobil üreticisi Audi ile önde gelen Çinli otomobil üreticisi FAW Grubu'nun 1988 yılında markayı Çin pazarına uyarlamak üzere başlattığı ortaklığın kalıcılığını da ortaya koyuyor.

Pazar elektrifikasyona doğru yönelirken, iki otomobil üreticisi işbirliği alanlarını genişletti. Audi ve FAW'ın, yıllık 150.000 adetten fazla üretim kapasitesi planıyla başlattığı elektrikli araç ortak girişimi Audi FAW Yeni Enerjili Araç Limited Şirketi, 2024 yılında Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da tamamen elektrikli modellerin seri üretimine başladı.

FAW-Volkswagen Genel Müdürü Dong Xiuhui, "Marka, geleneksel yakıtlı araçları elektrikli ve hibrit teknolojilerle birleştirmeye yönelik çift yönlü stratejisini sürdürürken, ürün güncelleme çalışmalarını da hızlandıracak" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
