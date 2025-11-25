Haberler

Fatsa'da Kuyumcudan Altın Çalındı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kafasında motosiklet kaskıyla bir şüpheli kuyumcudan altın çalarak kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcudan altın çalındığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde kuyumcuya kafasında motosiklet kaskıyla gelen bir şüpheli, vitrindeki bir miktar altını alarak kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberler.com
