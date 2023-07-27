Fatsa'da Denizde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde denizde dalgakıranın arasında tanımayacak halde bulunan cesedin, 10 Temmuz'da hayvanları için kayalık bölgede yaprak keserken dengesini kaybedip dereye düşen Naciye Yılmaz'a (55) ait olduğu tespit edildi.

Fatsa'ya bağlı Bolaman Mahallesi'nde 23 Temmuz'da bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde 'T' olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti. Yanına giden ekipler, cinsiyeti kadın olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı. Kayalıklar arasına sıkışan cesedin çıkarılması için bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yüzü tanınmayacak haldeki ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kimlik tespiti için cesetten alınan doku örnekleri Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA ve parmak izi testinde cesedin, ilçede 10 Temmuz'da hayvanları için kayalık bölgede yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın yarın toprağa verileceği bildirildi.