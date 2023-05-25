Fatma Kaplan Hürriyet: "Dün Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gerçekleri Anlattığı Görüntülerin Yer Aldığı Led Ekranımızı...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının yayınlandığı kent meydanındaki led ekranın kaldırıldığını duyurdu. Hürriyet, “İşte Türkiye’de adaletin geldiği nokta” notuyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleri anlattığı görüntülerin yer aldığı LED ekranımızı kaldırttılar. Bugün 100 metre yanına Cumhur İttifakı’nın reklamını yapacak devasa ekran kuruyorlar” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının yayınlandığı kent meydanındaki led ekranın kaldırıldığını duyurdu. Hürriyet, "İşte Türkiye'de adaletin geldiği nokta" notuyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri anlattığı görüntülerin yer aldığı LED ekranımızı kaldırttılar. Bugün 100 metre yanına Cumhur İttifakı'nın reklamını yapacak devasa ekran kuruyorlar" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kent meydanına dev ekranda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını ve Hizbullah ile ilgili görüntüleri izlettiğini duyurmuştu. Hürriyet, Twitter'da yaptığı paylaşımda kurulan led ekranın kaldırıldığını bildirdi. Hürriyet, şu açıklamayı yaptı:

"İşte Türkiye'de adaletin geldiği nokta! dün Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri anlattığı görüntülerin yer aldığı LED ekranımızı kaldırttılar. Bugün 100 metre yanına Cumhur İttifakı'nın reklamını yapacak devasa ekran kuruyorlar."