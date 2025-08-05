Fatih'te Tarihi Dokunun Korunması İçin Cephe Rehabilitasyon Projesi Devam Ediyor

Fatih'te Tarihi Dokunun Korunması İçin Cephe Rehabilitasyon Projesi Devam Ediyor
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Fatih Belediyesi, tarihi ve kültürel dokuyu koruma amacıyla Büyük Karaman Caddesi'nde cephe rehabilitasyon projelerini sürdürüyor. Proje, binaların dış görünümünü yenilerken sosyal ve ekonomik canlılığı artırmayı hedefliyor. Yapılar, kendi mimari karakterine uygun şekilde restore ediliyor ve 62 yapının 27'sinde uygulama tamamlandı.

Fatih Belediyesince ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruma hedefiyle yürütülen Büyük Karaman Caddesi ve çevresindeki cephe rehabilitasyon projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle yalnızca binaların dış görünümü yenilenmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığı da artırılıyor.

Proje kapsamında her bina kendi mimari karakterine uygun şekilde değerlendirilerek restore ediliyor.

Lazer tarama yöntemiyle alınan bina cephe rölöveleri dijital ortama aktarılarak, bilimsel temellere dayanan müdahaleler planlanıyor. Cephelerdeki renk seçimleri ise yapının geçmişine ait izlerin raspa yöntemiyle ortaya çıkarılmasıyla belirleniyor.

Yenilenen yapılar, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırırken esnafın da ekonomik hareketliliğine katkı sunuyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 62 yapının 27'sinde dış cephe uygulaması tamamlanırken, kalan yapılar üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Açıklamada projeye ilişkin görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tarihin içinden gelen bu eşsiz ilçeyi gelecek nesillere taşırken, mimari kimliğine zarar vermeden çağın ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde yürütülen cephe rehabilitasyonu çalışmalarının sadece dış cepheleri iyileştirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Turan, bu projeyle şehrin ruhunu, hafızasını ve estetiğini yeniden ihya ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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