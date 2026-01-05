Haberler

Fatih Erbakan'dan Tüik'in Enflasyon Verisine Tepki: "Tüik Var, Huzur Var"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine tepki göstererek, işçi ve memurların maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştirdi ve önceliğin millete verilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisine tepki gösterdi. Erbakan, "Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı: TÜİK var, huzur var. Memur ve memur emeklisine yüzde 18,61; SGK emeklisine yüzde 12,19 zam. Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok.

Biz bu ülkede 'önce imtiyazlılar' anlayışı yerine, 'önce millet' anlayışını hakim kılacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürülüyor! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro'yu mahkemeye böyle götürüyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı