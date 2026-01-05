Fatih Erbakan'dan Tüik'in Enflasyon Verisine Tepki: "Tüik Var, Huzur Var"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine tepki göstererek, işçi ve memurların maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştirdi ve önceliğin millete verilmesi gerektiğini vurguladı.
(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisine tepki gösterdi. Erbakan, "Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok" dedi.
Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı: TÜİK var, huzur var. Memur ve memur emeklisine yüzde 18,61; SGK emeklisine yüzde 12,19 zam. Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok.
Biz bu ülkede 'önce imtiyazlılar' anlayışı yerine, 'önce millet' anlayışını hakim kılacağız."