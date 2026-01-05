Fatih Erbakan'dan Tüik'in Enflasyon Verisine Tepki: "Tüik Var, Huzur Var"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisine tepki gösterdi. Erbakan, "Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı: TÜİK var, huzur var. Memur ve memur emeklisine yüzde 18,61; SGK emeklisine yüzde 12,19 zam. Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok.

Biz bu ülkede 'önce imtiyazlılar' anlayışı yerine, 'önce millet' anlayışını hakim kılacağız."