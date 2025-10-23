Haberler

Fatih Erbakan'dan Mağduriyetlere Çözüm Vaadi

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Yeniden Refah iktidarında adalet, refah ve bereket hikayeleri yazılacak' dedi. Mamak'ta düzenlenen Türkiye Mağduriyet Zirvesi'nde, iktidara gelmeleri durumunda mağdur olan kesimlere yönelik çözüm önerilerini sıraladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında inşallah mağduriyet değil, adalet, refah ve bereket hikayeleri yazılacak." dedi.

Erbakan, partisinin Sosyal İşler Başkanlığınca Mamak ilçesindeki Seğmen Konağı'nda düzenlenen "Türkiye Mağduriyet Zirvesi"nde konuştu.

Toplumun farklı kesimlerinden, çeşitli mağduriyet yaşayanların sesine kulak vererek bu toplantıyı düzenlediklerini dile getiren Erbakan, iktidara gelmeleri halinde mazlumların yanında olacaklarını söyledi.

Her mağduriyet için çözüm önerilerinin bulunduğuna işaret eden Erbakan, şunları kaydetti:

"EYT sonrası mağdur edilen kademelilere hakkını teslim edeceğiz. Taşeron işçilerinin tamamına kadro vereceğiz. Emeklilerimizin maaşı insanca yaşanabilir seviyeye çıkacak. Asgari ücret açlık sınırında değil, refah sınırının üzerinde olacak. Atanamayan öğretmenler kalmayacak. Uzman çavuşlarımızın, korucularımızın ve Emniyet Teşkilatımızın özlük hakları güvence altına alınacak. Depremzede vatandaşlarımızın borçları, faizleri silinecek, konut hakkı devlet güvencesine alınacak. Bağ-Kur prim sayısı memurlarla eşitlenecek, kamu çalışanlarına liyakat esaslı adil terfi sistemi getirilecek. Hobi bahçesi mağdurlarının mülkiyet sorunları adaletle çözülecek."

Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında mağduriyet değil, adalet, refah ve bereket hikayeleri yazılacak. ve biliyoruz ki bu milletin duası ve desteği, adalet için mücadele edenlerin yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Sacit Günbey ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
