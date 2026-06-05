Erbakan'dan Enflasyon Tepkisi: "Ak Parti Sebep, Enflasyon Sonuç"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Başkanlık sistemi sebep, enflasyon sonuç. Mehmet Şimşek sebep enflasyon sonuç. AK Parti sebep, enflasyon sonuç. Tercih sizin, ne derseniz deyin. Sebep sizsiniz, faiz ve enflasyon netice" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerini karşılaştırarak hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

TÜİK'e göre yıllık enflasyonun yüzde 32,61, ENAG'a göre ise yüzde 53,13 olarak açıklandığını hatırlatan Erbakan, her iki veriyi de "çok kötü" ve "facia" olarak nitelendirdi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Başkanlık sistemi sebep, enflasyon sonuç. Mehmet Şimşek sebep enflasyon sonuç. AK Parti sebep, enflasyon sonuç. Tercih sizin, ne derseniz deyin. Sebep sizsiniz, faiz ve enflasyon netice."

Kaynak: ANKA