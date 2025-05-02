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Fatih Dönmez İlçe ve Kırsal Ziyaretlerine Devam Ediyor

Fatih Dönmez İlçe ve Kırsal Ziyaretlerine Devam Ediyor
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki ilçe ve kırsal mahalleleri ziyaret ederek yerel halkın taleplerini dinliyor ve projeleri yerinde inceliyor.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kent genelindeki ilçe ve kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dönmez sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında İnönü ilçesine giden Dönmez, burada hizmete sunulan Anıt Park ve Çocuk Sokağı projelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sivrihisar ilçesini de ziyaret eden Dönmez, esnafla bir araya gelerek, bölgeye yönelik mevcut ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

Açıklamada ziyaretlerdeki görüşlerine yer verilen Dönmez, her ilçenin kendine özgü bir yapısı, potansiyeli ve önceliği bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bizler de bu farklılıkları gözeterek, her bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, Ankara'daki çalışmalarımıza sahadan aldığımız bilgilerle yön veriyoruz. Hemşehrilerimizle yüz yüze olmak, yerinde görmek ve dinlemek mutluluk veriyor."

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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