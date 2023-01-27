Fas ve Bahreyn arasında 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Fas ve Bahreyn arasında sanayi, ticaret, tüketici koruma ve dini işler de dahil olmak üzere birçok alanı içeren ikili işbirliği için 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Fas ve Bahreyn arasında sanayi, ticaret, tüketici koruma ve dini işler de dahil olmak üzere birçok alanı içeren ikili işbirliği için 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Fas resmi haber ajansı MAP'in haberine göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da iki ülke arasında "5. Dönem Ortak Yüksek Komite Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'ni başkanlık etti.

Toplantıda iki ülke arasında sanayi, ticaret, tüketici koruma ve dini işler de dahil olmak üzere birçok alanı içeren ikili işbirliği için 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Fas-Bahreyn 4. Dönem Ortak Yüksek Komite Toplantısı 2018'in Şubat ayından Rabat'ta yapılmıştı.